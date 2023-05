Tragedia stamattina in via Liguria a Cagliari. Un passante ha notato il corpo senza vita di un uomo tra le aiuole: immediato l’arrivo del 118, che non ha potuto far nulla, e della Polizia.

Secondo i primi accertamenti si tratta dell’uomo di 50 anni, senza fissa dimora, che solitamente chiedeva l’elemosina in via dei Giudicati.

Sul corpo nessun segno di violenza. Dunque l’ipotesi più plausibile é che sia morto per cause naturali viste anche le precarie condizioni di salute. Sul posto per i rilievi gli agenti della squadra volante.

Si attende la decisione del pm per la restituzione del corpo ai familiari o per l’eventuale disposizione di ulteriori accertamenti sul corpo dell’uomo.

