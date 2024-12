Aggressioni e risse, tre episodi in pochi giorni. Tutti all’interno del Soho o nelle immediate vicinanze. Per questo il questore di Cagliari ha disposto la chiusura per quindici giorni della discoteca di via Newton.

Il provvedimento è stato notificato al titolare dagli agenti della Divisione polizia amministrativa.

Dall’inizio dell’anno, la chiusura temporanea per motivi di sicurezza è stata applicata dal Questore in altre sei circostanze, a carico di esercizi pubblici del centro cittadino, del litorale del Poetto e della provincia.

Il presupposto dell’applicazione dell’articolo 100 del testo unico di pubblica sicurezza, anche in assenza di dirette e concrete responsabilità in capo al gestore, resta la salvaguardia dell’ordine della sicurezza pubblica.

