Assunti a Cagliari 26 Oss finora esclusi dalla stabilizzazione. Dopo mesi di attesa, speranze e manifestazioni, è arrivata la firma del contratto a tempo indeterminato. La loro protesta durava da tempo: i precari si erano anche accampati sotto il Consiglio regionale.

«Abbiamo dovuto manifestare - spiega Gianfranco Angioni, referente regionale dell'USB Sanità e portavoce del comitato - fino a fare lo sciopero della fame per far valere i nostri diritti. Finalmente si garantisce il futuro di questi professionisti e la dignità di tutti i lavoratori del settore sanitario». Oggi celebriamo - si legge in una nota - non solo l'assunzione di questi professionisti, ma una vittoria per tutti i lavoratori che, come i 26 Oss, hanno lottato per il riconoscimento dei propri diritti.

Questa esperienza deve fungere da monito per futuri interventi e decisioni, affinché nessun lavoratore debba sentirsi escluso o dimenticato. «Grazie alla loro dedizione, potranno fornire assistenza agli ammalati, un aspetto cruciale per il corretto funzionamento della sanità pubblica», ha detto il sindacalista.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata