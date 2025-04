L’obiettivo è superare gli oltre 100 mila accessi dell'edizione precedente, per questo gli organizzatori hanno “affilato le armi” della buona musica, scegliendo nomi di primo piano della scena ma anche grandi ritorni, così da mettere in cassaforte, ancora una volta, il successo della manifestazione.

I primi cinque artisti che saliranno sul palco di "AteneiKa - Sport, Music & You" sono: Fast Animals and Slow Kids, Populous, Whitemary, Sikitikis e Joan Thiele. Il festival, appuntamento fisso e imperdibile da ormai 11 anni è in programma dal 29 maggio all'8 giugno al Cus Cagliari, cittadella sportiva a Sa Duchessa.

I primi ad esibirsi, il 29 maggio, saranno i Fast Animals and Slow Kids che apriranno il festival presentando il loro repertorio e i successi dell'ultimo album "Hotel Esistenza".

Il giorno dopo saliranno sul palco Populous e Whitemary. Il primo è un producer pugliese, Andrea Mangia, che grazie alla laurea in Musicologia ha esplorato ritmi, suoni e culture, imparando a tradurre emozioni e vibrazioni nel linguaggio musicale. La cantautrice Whitemary, all'anagrafe Biancamaria Scoccia, è invece partita dal jazz, attraversando la canzone italiana, fino a manipolare campionatori e sintetizzatori analogici.

Grande attesa poi per il concerto del 3 giugno: dopo otto anni dalla loro ultima esibizione, i Sikitikis festeggeranno i 25 anni dalla loro fondazione.

«I 25 anni dalla nostra nascita ci sembravano l'occasione giusta per restituire un po' di quell'affetto ricevuto - sottolinea la band formata da Alessandro "Diablo" Spedicati, Gianmarco "Jimi" Diana, Enrico "Zico" Trudu e Sergio "Lazy" Lasi -. E per questa occasione unica abbiamo deciso di unirci ad AteneiKa. La nostra band ha sempre avuto un rapporto speciale con il mondo universitario e con loro condividiamo lo stesso spirito».

Infine, l’ultimo appuntamento, giovedì 5 giugno, quando sul palco salirà Joan Thiele, una delle rivelazioni del Festival di Sanremo.

«Nelle prossime settimane, sui canali social di AteneiKa - affermano gli organizzatori - verranno annunciati gli altri artisti che parteciperanno all'undicesima edizione del festival».

