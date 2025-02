Sembrano dischi volanti, o almeno è in questo modo che le descrivono i frequentatori del lungomare di Sant'Elia e gli abitanti della zona. Si tratta delle lampade dei lampioni. Quelle rimaste ancora attaccate, nella maggior parte dei casi non funzionano. Il tratto da dopo il ponte Nervi all'Arena grandi eventi, è al buio. Ma ciò che ha messo in allarme coloro che vanno a fare una passeggiata sul lungomare o a correre - e sono tantissimi ogni giorno - sono le lampade cadute al suolo. All'incirca sono sette quelle che si sono staccate dai lampioni. La fortuna ha voluto che al momento della caduta a terra non ci fosse nessuno, ma chi frequenta il luogo ha paura. «Potrebbe succedere da un momento all'altro», dichiara preoccupato Marcello Cois, che quasi ogni giorno dopo pranzo (sole permettendo), durante la pausa dal lavoro si fa una camminata per ammirare il mare.

«Da quando mi sono accorto di queste lampade per terra, ci passo alla larga, ma moltissime persone non ci fanno caso». Caterina Saba, abitante del Vecchio Borgo, sostiene che questo pericolo c'è da parecchio tempo: «Oltre un anno, è solo un caso che al momento della caduta delle lampade non ci fosse nessuno, altrimenti sarebbe successo qualcosa di grave e a quest'ora si sarebbero già mossi per mettere in sicurezza i lampioni, visto che se interviene sempre dopo che accade qualcosa di brutto».

Dall’ufficio Infrastrutture viarie del Comune fanno sapere che interverranno a breve per mettere in sicurezza le lampade ancora attaccate ai lampioni, verificandone la stabilità, e ordinarne altre al posto di quelle cadute. Assicurano che ovviamente anche quelle nuove verranno sistemate in modo tale che non rischino di cadere.

