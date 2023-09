Il caos regna sovrano nella scuola elementare di via Stoccolma a Cagliari. Oggi era in programma la riunione del Consiglio d’istituto ma quando genitori, dirigente e responsabile della sicurezza avevano già intavolato le prime discussioni sul trasferimento dei bambini all’Italo Stagno di Is Mirrionis, ecco il colpo di scena. Una collaboratrice scolastica consegna al presidente dell’assemblea una busta gialla sigillata. Mittente: la componente docenti e Ata del Consiglio d’istituto.

Il contenuto è pesante e, oltre a evidenziare vizi di forma sui tempi di convocazione e sulle affermazioni della Garante per l’infanzia e l’adolescenza, mette a fuoco il problema decisionale: «La determinazione dei locali scolastici in cui si dovrà svolgere l’attività didattica della scuola primaria di via Stoccolma sia assunta dall’unico organo competente della gestione degli spazi scolastici, ossia l’Ente locale».

Per domani è stata convocata una nuova riunione, ma dalla lettera l’esito è facilmente prevedibile. Il tempo passa ma le soluzioni non si trovano. Dei 18 spazi che dovevano essere disponibili nell'edificio alternativo, forse sono "buoni" solo 10.

© Riproduzione riservata