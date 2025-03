I cartelli ci sono: due, uno all’ingresso di piazza Gramsci per chi svolta a destra da via Sonnino e l’altro all’incrocio tra via Iglesias e via Oristano. Entrambi con la scritta «Strada chiusa per lavori». Eppure, nonostante l’avviso, gli automobilisti entrano lo stesso. Il risultato? Molteplici ingorghi e disagi al traffico, con lunghe file al semaforo. È quanto accade in pieno centro a Cagliari, per chi non conosce i lavori in corso da parte di Abbanoa.

Il cantiere – per la completa riqualificazione della rete idrica – è stato aperto tre settimane fa, con il primo tratto di via Einaudi (tra via Orlando e via Alghero) che è stato completato. Da lunedì scorso i lavori si sono spostati più avanti, in via Orlando, con la necessità di chiudere la strada dalle 9 alle 17 nei giorni feriali.

Oggi, in particolare attorno alle 13, diversi automobilisti (evidentemente non a conoscenza del cantiere) hanno provato comunque a entrare in via Oristano, dopo aver svoltato in piazza Gramsci da via Sonnino. Ma si sono trovati davanti la chiusura e sono stati costretti a tornare indietro, peraltro contromano. Col traffico che ha avuto forti ripercussioni per chi arrivava da via Iglesias, complice il semaforo che dura solo pochi secondi. Il cantiere di Abbanoa proseguirà a Villanova fino a giugno, per poi spostarsi in via Ozieri, via Macomer e via Tempio.

© Riproduzione riservata