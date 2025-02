Sono iniziati stamattina i lavori, annunciati la scorsa settimana da Abbanoa, di sostituzione delle reti idriche nel quartiere di Villanova a Cagliari. Il primo blocco è quello di via Einaudi, dall'incrocio con via Orlando a quella con via Alghero: da oggi strada chiusa negli orari del cantiere, dalle 8 alle 18, e parcheggi temporaneamente rimossi sino a conclusione dei lavori.

Si tratta del primo di undici tratti interessati. Per limitare quanto più possibile gli impatti dei lavori in corso sulla viabilità della zona, l’impresa incaricata completerà il primo tratto per poi spostarsi nei successivi dove si procederà ugualmente per step. Questo permetterà di bloccare la viabilità solo nei momenti di effettivi interventi nel cantiere.

In tutto sono state individuate 11 sottozone: tratto di via Einaudi tra via Alghero e via Orlando (avviato oggi), via Orlando, tratto di via Einaudi tra via Abba e via Orlando, via Abba, tratto di via Einaudi tra via Oristano e via Abba, tratto di via Oristano tra via Eleonora d’Arborea e via Einaudi, tratto di via Oristano tra via Einaudi e via Iglesias, tratto di via Iglesias tra via Oristano e vico San Lucifero, tratto di via Iglesias tra vico San Lucifero e via Eleonora d’Arborea, tratto di via Iglesias tra via Eleonora d’Arborea e via Garibaldi. Per non interferire con il traffico legato alla presenza delle scuole, si lavorerà da giugno nelle strade di via Ozieri, via Macomer e via Tempio durante la pausa estiva dell’anno scolastico.

Domani, martedì 11 febbraio, per eseguire le operazioni di collegamento alla rete esistente sarà necessario - tra le 9 e le 16.30 - sospendere temporaneamente l’operatività del tratto di rete idrica di via Alghero tra gli incroci di via Garibaldi e via Einaudi. Si verificheranno, quindi, cali di pressione e temporanee interruzioni nel tratto interessato.

Il cantiere porterà a sostituire integralmente 1,2 chilometri di tubature a Villanova, tra condotte principali e allacci alle utenze. L’investimento è di 1,3 milioni di euro, di fondi Fsc. L'intervento arriva dopo che, negli ultimi dieci anni, sono stati necessari circa cento riparazioni nelle condotte, piuttosto degradate. Saranno rimpiazzate con delle nuove in ghisa sferoidale, del diametro di 150 millimetri.

(Unioneonline/r.sp.)

