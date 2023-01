L’avviso di conclusione delle indagini preliminari relative all’occupazione della Società Umanitaria nei locali della Mem a Cagliari è stato notificato al sindaco Paolo Truzzu e al consigliere Antonello Angioni.

La polemica era esplosa un anno fa, con relativi approfondimenti investigativi della Procura. L’ipotesi era quella di indebite pressioni sull'ex assessora Paola Piroddi e sulla dirigente comunale Antonella Delle Donne per consentire l'illegittima permanenza della Società Umanitaria nei locali della Mem. Locali che il pm Andrea Vacca ritiene siano stati occupati senza titolo e con un uso illegittimo degli spazi, tanto che sarebbe stata la stessa Cineteca Sarda a concederli, poi, in uso a terzi in cambio di un corrispettivo stabilito da un regolamento.

Accusa che ora il pm ha tradotto in un'imputazione di concorso in tentata concussione nei confronti di Angioni e Truzzu.

