La Polizia di Stato ha arrestato in flagranza e in concorso fra loro due uomini di 26 e 28 anni per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Gli agenti della Squadra Volante, durante un servizio di controllo del territorio, hanno notato un continuo via vai di persone da un condominio di via Is Mirrionis, perquisendo i locali cantine della palazzina.

Gli agenti hanno così sorpreso i due, entrambi con precedenti in materia di stupefacenti, intenti a confezionare 850 grammi di hashish, trovando anche due coltelli a serramanico, due bilancini elettronici di precisione e altro materiale utile per il confezionamento della droga.

Il gip ha convalidato gli arresti applicando la misura dell’obbligo di firma per uno mentre per l’altro nessuna misura.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata