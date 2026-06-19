I carabinieri di Sant’Avendrace hanno arrestato una trentasettenne già nota alle forze di polizia, con l'ipotesi di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

I militari, impegnati in un ordinario servizio di controllo del territorio, hanno notato la donna nei pressi della propria abitazione mentre cedeva un involucro a un diciannovenne del posto. L’intervento dei militari ha permesso di fermare il giovane acquirente, il quale, a seguito di una perquisizione personale, è stato trovato in possesso di circa 0,9 grammi di hashish.

La successiva ispezione nell'appartamento della donna ha consentito di rinvenire 102 grammi di marijuana, dei quali ventidue già suddivisi in quaranta dosi pronte per lo smercio, 16 grammi di cocaina ripartiti in due involucri e altri 7 grammi di hashish confezionati in nove dosi.

La perquisizione ha portato al sequestro di oltre 1.700 euro in banconote di vario taglio, somma ritenuta verosimile provento dell'attività illecita, di un bilancino di precisione, di materiale vario utile per il confezionamento dello stupefacente e di un taser.

(Unioneonline/A.D)

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