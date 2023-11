Ancora non si sa chi sarà la star che salirà sul palco a Capodanno. Ma il Comune di Cagliari si prepara ai fuochi artificiali per la notte di San Silvestro. A una condizione: non dovranno fare rumore.

È stato appena pubblicato il bando con la manifestazione di interesse per l’allestimento dello spettacolo pirotecnico per l’ultimo dell’anno.

Il budget è di 23 mila euro. Lo show dovrà durare 10 minuti e le luci dovranno salire nel cielo per almeno 150 metri, per essere visibili anche da piazza dei Centomila, dove sarà allestito lo spazio per il concerto.

C’è però una precisazione: i fuochi artificiali dovranno avere un «limitato impatto sonoro» e dovranno essere ecocompatibili. Un modo per dire che saranno rispettati gli “animi sensibili” degli animali domestici. Perché puntuale, ogni anno, arriva la polemica su cani e gatti spaventati dai botti.

L’amministrazione attende le offerte da parte delle aziende interessate ma si riserva la possibilità di non procedere con l’affidamento del servizio.

(Unioneonline/E.Fr.)

