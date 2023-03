Diciannove irregolarità. Sedici così gravi da determinare, ognuna, il fermo della nave. Sono i motivi che hanno portato la Guardia costiera a sequestrare un mercantile attraccato al porto canale di Cagliari.

La bandiera è panamense, mentre l’equipaggio è composto da 25 cubani.

Poco più di 22.000 tonnellate di stazza lorda, 170 metri di lunghezza, costruita 12 anni fa, la nave, partita dal Messico, è arrivata il 21 marzo per operazioni commerciali: lo sbarco di 30.000 tonnellate di fluorina.

I controlli della capitaneria sono stati svolti ieri: lo scopo era la verifica sulle condizioni di sicurezza generali e su quelle di vita e di lavoro degli equipaggi imbarcati. Il provvedimento di fermo amministrativo è scattato dopo un’attenta e approfondita ispezione.

Su disposizione della Capitaneria, il mercantile non potrà ripartire fino a quando non non saranno ristabilite le necessarie condizioni di sicurezza di bordo.

