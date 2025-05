Doveva rimanere ai domiciliari per maltrattamenti contro l’ex compagna, ma non ha mai smesso di perseguitarla. È finito in carcere un quarantasettenne cagliaritano, arrestato all’alba di oggi dai carabinieri della Stazione di Cagliari Villanova su ordine del Gip, che ha disposto la revoca della misura cautelare più lieve e il trasferimento in carcere per reiterate violazioni.

L’uomo, disoccupato, era già sottoposto agli arresti domiciliari da diversi mesi, ma nonostante il divieto di allontanarsi da casa, aveva più volte infranto le regole. L’episodio che ha fatto scattare la misura più dura risale al 7 maggio scorso, quando i militari lo hanno sorpreso in strada mentre seguiva la sua ex compagna.

La donna, che lo aveva denunciato per una lunga serie di aggressioni e comportamenti violenti, è stata soccorsa e portata in pronto soccorso per ricevere le cure del caso.

La recidività del gesto e il concreto pericolo di nuovi episodi hanno convinto il giudice ad aggravare la misura cautelare. Stamattina l’uomo è stato rintracciato nella sua abitazione, arrestato e accompagnato al carcere di Uta.

(Unioneonline/Fr.Me.)

© Riproduzione riservata