l’incidente
23 settembre 2025 alle 15:54
Cagliari, scontro tra due veicoli in viale Ferrara: strada chiusaSul posto una Mike e due ambulanze di base. Soccorsi i conducenti
Incidente stradale questo pomeriggio a Cagliari, dove due veicoli si sono scontrati in viale Ferrara.
In un primo momento si è temuto il peggio, ma fortunatamente i conducenti sono stati soccorsi in codice verde. Sul posto sono intervenuti una Mike e due ambulanze di base.
Per consentire le operazioni di soccorso, la strada è stata temporaneamente chiusa al traffico.
