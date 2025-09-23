Incidente stradale questo pomeriggio a Cagliari, dove due veicoli si sono scontrati in viale Ferrara. 

In un primo momento si è temuto il peggio, ma fortunatamente i conducenti sono stati soccorsi in codice verde. Sul posto sono intervenuti una Mike e due ambulanze di base.

Per consentire le operazioni di soccorso, la strada è stata temporaneamente chiusa al traffico.

