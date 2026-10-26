Un intervento da 160mila euro per rendere fruibili i sentieri del colle di Sant’Elia, a Cagliari. Lo stanziamento è stato deciso con una delibera della Giunta comunale guidata da Massimo Zedda.

Saranno percorribili a piedi, ben segnalati, separati dagli spazi interdetti a protezione delle zone più fragili dal punto di vista naturalistico, in un’area che fa parte della Zona Speciale di Conservazione.

La rete prevede un sentiero principale, basato sul tracciato già esistente che punto di ingresso escursionistico lungo il viale Calamosca e arriva all’area del belvedere e dei siti archeologici sulla sommità del colle, e da altri due percorsi secondari, con tracciati ad anello, importanti anche per diversificare le opportunità di fruizione escursionistica e distribuire i carichi di transito.

Sarà anche installata la nuova segnaletica orizzontale e verticale, in linea con gli indirizzi previsti dalle linee guida della Rete Escursionistica della Sardegna e dagli standard del Club Alpino Italiano, con la manutenzione delle strutture presenti, come le staccionate, e il posizionamento di elementi di segnalazione e chiusura dei sentieri da interdire al passaggio realizzati con materiali naturali locali: l’obiettivo «è quello di favorire la fruizione ordinata e in sicurezza di una delle zone più belle di Cagliari (il livello di difficoltà è indicato come contenuto e la durata dei percorsi limitata, inferiore a mezza giornata) preservando, allo stesso tempo, l’importanza archeologica e naturalistica che l’intera area riveste».

(Unioneonline)

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