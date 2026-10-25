L’avviso
25 ottobre 2026 alle 15:48
Cagliari, lavori alla rete elettrica: divieti al traffico in via San PaoloModifiche alla viabilità da domani al 6 novembre
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L’esecuzione di lavori sulla rete elettrica comporterà diverse modifiche al traffico in via San Paolo da domani 26 ottobre al 6 novembre.
Lo rende noto il Comune di Cagliari. Un’ordinanza dispone il restringimento della carreggiata dalle 8 alle 17, l’istituzione del limite di velocità di 30 chilometri orari, il divieto di sosta su entrambi i lati.
In particolare i lavori riguarderanno la posa di nuove linee di corrente di media tensione.
(Unioneonline/A.D.)
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