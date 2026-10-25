L’esecuzione di lavori sulla rete elettrica comporterà diverse modifiche al traffico in via San Paolo da domani 26 ottobre al 6 novembre. 

Lo rende noto il Comune di Cagliari. Un’ordinanza dispone il restringimento della carreggiata dalle 8 alle 17, l’istituzione del limite di velocità di 30 chilometri orari, il divieto di sosta su entrambi i lati. 

In particolare i lavori riguarderanno la posa di nuove linee di corrente di media tensione.

(Unioneonline/A.D.)

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