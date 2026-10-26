Via Laconi
26 ottobre 2026 alle 14:27aggiornato il 26 ottobre 2026 alle 14:39
Cagliari, attentato incendiario nella notte: distrutti cinque furgoniI mezzi appartengono a una ditta che si occupa di edilizia e impiantistica
Cinque furgoni distrutti e uno danneggiato: è il bilancio di un incendio divampato nella notte nel piazzale di una nota ditta che si occupa di costruzioni e di installazione di impiantistica, in via Renzo Laconi, nella zona artigianale alla periferia della città.
L’intervento dei vigili del fuoco è stato immediato: le squadre hanno lavorato fino alle prime luci dell’alba per cercare di ridurre al minimo i danni.
Stando ai rilievi effettuati si tratterebbe di un rogo doloso.
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