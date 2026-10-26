Notte di tensione a Cagliari, dove un ragazzo di 25 anni, residente nel quartiere di Sant’Elia, si è presentato all’ospedale Brotzu con una ferita al polpaccio che, secondo le prime informazioni, potrebbe essere compatibile con un colpo di pistola.

L’episodio si è verificato nella serata di ieri, domenica, intorno alle 23, quando sul posto sono intervenuti i carabinieri del Comando provinciale di Cagliari, guidato dal tenente colonnello Francesco Donvito.

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto e chiarire le circostanze in cui il giovane avrebbe riportato la lesione.

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