Cagliari, due evasioni in poche ore: suona il braccialetto, portato in carcereUn quarantaduenne pirrese viola i domiciliari e per lui si aprono le porte del penitenziario di Uta
Il richiamo della libertà era troppo forte. Ma lui non poteva goderne, visto che era agli arresti domiciliari. Così un quarantaduenne di Cagliari è stato arrestato due volte nel giro di poche ore e sconterà la misura non più a casa ma in carcere.
La vicenda ha avuto inizio la notte scorsa, quando i carabinieri della stazione di Pirri sono stati allertati dalla centrale operativa per un segnale di allarme proveniente dal suo braccialetto elettronico. I militari hanno intercettato il quarantaduenne vicino a casa sua, mentre cercava di allontanarsi a bordo di uno scooter. Bloccato e dichiarato in arresto per il reato di evasione, è stato riportato a casa. Questa mattina avrebbe dovuto affrontare la direttissima.
Ma oggi una pattuglia del Radiomobile della Compagnia di Cagliari lo ha sorpreso nuovamente mentre si trovava in strada, a piedi, diretto verso casa dopo una passeggiata all’aria aperta. Così è stato portato in carcere.
(Unioneonline)