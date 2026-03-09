Il richiamo della libertà era troppo forte. Ma lui non poteva goderne, visto che era agli arresti domiciliari. Così un quarantaduenne di Cagliari è stato arrestato due volte nel giro di poche ore e sconterà la misura non più a casa ma in carcere.

La vicenda ha avuto inizio la notte scorsa, quando i carabinieri della stazione di Pirri sono stati allertati dalla centrale operativa per un segnale di allarme proveniente dal suo braccialetto elettronico. I militari hanno intercettato il quarantaduenne vicino a casa sua, mentre cercava di allontanarsi a bordo di uno scooter. Bloccato e dichiarato in arresto per il reato di evasione, è stato riportato a casa. Questa mattina avrebbe dovuto affrontare la direttissima.

Ma oggi una pattuglia del Radiomobile della Compagnia di Cagliari lo ha sorpreso nuovamente mentre si trovava in strada, a piedi, diretto verso casa dopo una passeggiata all’aria aperta. Così è stato portato in carcere.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata