Un uomo a petto nudo che si aggira per via Malta. Ha una bottiglia in mano. Cerca qualcuno. Poi sarà lui a restare a terra. Colpito alla testa da una sprangata, o forse da un colpo di martello.

C’è un video che riprende i momenti immediatamente precedenti alla violenta lite avvenuta questa mattina tra due stranieri a due passi da piazza del Carmine, nel quartiere di Stampace, a Cagliari: una zona spesso teatro di episodi di violenza legati alla presenza di gruppi di sbandati, italiani e non.

I motivi dell’ennesimo scontro, avvenuto in pieno giorno, non si conoscono. L’uomo armato di bottiglia, un giovane africano, è stato trovato in un lago di sangue, privo di sensi, all’angolo con vico Malta: aveva una profonda ferita alla mano, causata dalla bottiglia che ha usato per attaccare (o per difendersi). Era anche stato colpito al capo: è stato trasportato al Brotzu in codice rosso. Non sarebbe in pericolo di vita.

I soccorritori sono stati chiamati da alcuni testimoni. A quell’ora, metà mattina, la zona è molto frequentata. Qualcuno di loro ha anche provato a riprendere la scena.

Nessuna traccia, invece, del suo avversario, scappato subito dopo. Sulle sue tracce ci sono i carabinieri.

© Riproduzione riservata