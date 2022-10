L'aggressione con un martello o spranga, la caduta e una brutta ferita a un braccio per una bottiglia rotta.

La violenta lite avvenuta in tarda mattinata in via Malta, a Cagliari, è finita nel sangue: uno straniero è stato soccorso dal 118 e accompagnato al Brotzu con assegnato un codice rosso. Non è in pericolo di vita. Ricercato dai carabinieri l'aggressore.

Cosa sia accaduto di preciso dovrà essere accertato dai militari della compagnia di Cagliari arrivati dopo l'allarme dato da alcuni passanti e commercianti della zona che hanno assistito alla lite.

Per ora è certo che i due rivali siano cittadini stranieri. Da capire il motivo della discussione finita nel sangue. Martello o spranga non sono state ritrovate. I carabinieri stanno svolgendo le indagini sentendo i testimoni e avviando le ricerche del fuggitivo negli ambienti frequentati soprattutto da cittadini africani.

