Cagliari, sale sul tetto del Santissima Trinità: i carabinieri lo convincono a scendereDopo venti minuti di dialogo, i militari riescono a portarlo in salvo e lo affidano alle cure dei sanitari
Momenti di grande apprensione stamattina al Santissima Trinità di Cagliari: un giovane si è avvicinato pericolosamente alla balaustra del tetto di un padiglione dell'ospedale di via Is Mirrionis.
Immediatamente la segnalazione al 112 e l'intervento di una pattuglia del nucleo radiomobile dei carabinieri della compagnia.
I militari hanno iniziato un dialogo con il giovane andato avanti per circa 20 minuti mentre medici e infermieri hanno assistito sperando nel lieto fine.
I carabinieri sono riusciti a gestire con grande professionalità la situazione fino a salvare il ragazzo, poi affidato alle cure dello stesso personale dell'ospedale. Sul posto anche i vigili del fuoco.