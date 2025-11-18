Giusy Ferreri: è il nome dell’artista che al momento risulta essere più quotato per il Capodanno 2026 a Cagliari.

Al momento si tratta solo di una indiscrezione, che nessuno degli addetti ai lavori vuole confermare (o smentire).

Di sicuro c’è solo che in lizza per l’organizzazione della notte di San Silvestro è rimasta una sola società, la F Group Srl, la stessa società che portò Marco Mengoni alla Fiera per il capodanno 2024.

Le carte del Comune dicono che sono state escluse dalla procedura Forma e Poesia nel Jazz e Vox Day, altre due società che avevano presentato la loro offerta: nonostante il soccorso istruttorio concesso dagli uffici dell’assessorato alla Cultura, la documentazione prodotta – per ragioni meramente formali – non è stata considerata sufficiente per poter arrivare all’apertura della busta con l’offerta finale.

Tra gli altri nomi possibili per il concerto di fine anno – il palco sarà nel Largo, non si sa ancora se lato piazza Yenne o via Roma – ci sarebbe stato anche quello di Daniele Silvestri.

Se fosse confermata la sua presenza, per Giusy Ferreri sarebbe un bis in Sardegna: il 31 dicembre scorso aveva salutato il nuovo anno in piazza a Nuoro.

Per avere l’ufficialità (ancora eventuale) si dovranno attendere le prossime ore, quando si aprirà ufficialmente la busta con l’offerta della F Group: solo allora si saprà chi terrà lo spettacolo di Capodanno a Cagliari.

(Unioneonline/E.Fr.)

