Giusy Ferreri è una certezza. Ma sul palco del Capodanno 2026 a Cagliari saliranno altre due artiste che, nell’intento degli organizzatori dell’evento, permetteranno di soddisfare la voglia di divertimento di varie generazioni.

Una è stata vincitrice di una recente edizione di X Factor: questa l’unica indiscrezione che trapela, anche se tutti gli indizi portano a Mimì Caruso, regina del 2024.

Nomi che potranno essere ufficiali solo quando in Comune, negli uffici dell’assessorato alla Cultura, verrà aperta la busta con l’offerta presentata dalla F Group Srl, unica società rimasta in lizza tra quelle che hanno presentato una proposta nell’ambito della procedura avviata dal Municipio per l’organizzazione degli eventi della notte di San Silvestro.

Fino a stamattina c’erano altri due concorrenti: “Forma e Poesia nel Jazz” e “Vox Day”. Ma sono risultate delle irregolarità formali nella documentazione presentata e sono state escluse.

In lizza, quindi, solo la F Group di Simone Ruscica, la stessa società che a Cagliari aveva organizzato il concerto di San Silvestro d Marco Mengoni alla Fiera, per il capodanno 2024. Se ci sarà aggiudicazione definitiva si saprà nelle prossime ore, quando si avranno ulteriori dettagli sul concerto in piazza voluto dal Comune di Cagliari.

Il palco sarà nel Largo Carlo Felice.

