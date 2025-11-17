I commercianti e titolari di locali di Cagliari approvano l’estensione della zona rossa fino alla stazione e a viale La Playa, per cercare di arginare i fenomeni criminali che a lungo hanno caratterizzato le serate del centro della città, come annunciato questa mattina al termine della visita del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, in Prefettura.

Durante il confronto sono stati affrontati diversi temi strategici per il territorio, dal centro per migranti di Monastir alle nuove misure di contrasto agli assalti ai portavalori, alla pedopornografia e alla prostituzione. Il ministro ha inoltre assicurato l’arrivo di nuove dotazioni di personale per le forze dell’ordine, rispondendo a una richiesta avanzata da tempo dal mondo economico locale.

«Accogliamo con piacere la visita del ministro Piantedosi. Sappiamo che sono stati trattati diversi temi, ma come associazione di categoria ci concentriamo in particolare sulla proroga e sull’estensione della zona rossa», ha detto Marco Mainas, presidente di Confcommercio Sud Sardegna, «ci siamo sempre schierati dalla parte della legalità e il fatto che vengano garantite nuove forze dell’ordine – cosa che chiediamo da tempo – è un segnale importante per la città e per le imprese anche in vista delle festività natalizie».

«Vediamo l’allargamento della zona rossa come uno strumento che merita tutta la nostra attenzione. Il messaggio di controllo e sicurezza deve essere chiaro, ma anche trasmesso con serenità: quando il messaggio è sbagliato, il commercio ne risente», ha aggiunto il presidente della Fipe Confcommercio Sud Sardegna Emanuele Frongia, «se è vero che in certi luoghi alcuni fenomeni non possono essere tollerati, bisogna anche preoccuparsi che non si spostino altrove. L’attenzione, inoltre, è sulle tempistiche: è fondamentale capire per quanto tempo durerà questa misura».

