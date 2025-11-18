Cagliari, donna scomparsa a Calamosca: «Aiutateci a trovarla»Martina Lattuca, 49 anni, commessa in una libreria, è arrivata in auto ed è svanita nel nulla dopo aver imboccato un sentiero: «Chi ha notizie chiami il 112»
Martina Lattuca, 49 anni, cagliaritana, commessa in una libreria: è lei la donna scomparsa questa mattina a Calamosca. I familiari lanciano un appello: chiunque abbia sua notizie o possa fornire informazioni utili contatti il 112, numero unico delle emergenze.
La donna è stata ripresa in mattinata dalle telecamere delle Terrazze, noto locale sul mare: dopo aver lasciato l’auto parcheggiata lì davanti ha imboccato il sentiero che porta verso la cima della Sella del Diavolo. Pioveva, con sé aveva un ombrello.
Da quel momento di lei non si è più saputo nulla. L’allarme è stato dato dal compagno nel pomeriggio, quando non l’ha vista tornare a casa.
A Calamosca sono arrivati i vigili del fuoco, i carabinieri, le squadre del soccorso Alpino e speleologico della Sardegna, mentre una motovedetta della Guardia costiera effettuava le ricerche in mare.
Le squadre a terra hanno battuto palmo a palmo tutto il promontorio. Le ricerche sono proseguite anche dopo il calare del buio, con l’ausilio di droni.
Ma fino a tarda sera di Martina Lattuca non si è trovata traccia: il suo telefono ha agganciato una cella al Margine Rosso, ma questo non determina il suo posizionamento preciso.
(Unioneonline/E.Fr.)