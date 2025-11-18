Nella giornata di lunedì l'annuncio del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi alla fine del vertice sulla sicurezza e sull'ordine pubblico a Palazzo Regio a Cagliari: si è deciso di prorogare la zona rossa in piazza del Carmine e di estendere perimetro con controlli rafforzati da parte delle forze dell’ordine sino alla stazione e a viale La Playa.

Commercianti e residenti di Stampace basso hanno accolto con favore la decisione, ma la paura continua ad affiorare nelle vie del quartiere storico.

