18 novembre 2025 alle 16:10aggiornato il 18 novembre 2025 alle 16:10
A Cagliari zona rossa fino a viale La Playa, negozianti e residenti: «Bene, ma abbiamo ancora paura»La decisione dopo il vertice a Palazzo Regio col ministro Piantedosi. Controlli rafforzati anche in stazione, ma i timori degli abitanti non svaniscono
Nella giornata di lunedì l'annuncio del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi alla fine del vertice sulla sicurezza e sull'ordine pubblico a Palazzo Regio a Cagliari: si è deciso di prorogare la zona rossa in piazza del Carmine e di estendere perimetro con controlli rafforzati da parte delle forze dell’ordine sino alla stazione e a viale La Playa.
Commercianti e residenti di Stampace basso hanno accolto con favore la decisione, ma la paura continua ad affiorare nelle vie del quartiere storico.
Le interviste:
Massimiliano Rais
