Questa notte, intorno alle 23, un incendio è scoppiato in un terreno situato nei pressi dello svincolo della 554, in direzione Asse Mediano.

Le fiamme hanno destato preoccupazione tra gli automobilisti e i residenti della zona.

I vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente e hanno domato l’incendio. Le autorità hanno monitorato la situazione per garantire la sicurezza della zona.

Ancora da accertare le cause del rogo: non si esclude un incidente accidentale o la presenza di materiale infiammabile nel terreno.

© Riproduzione riservata