Paura nella notte, incendio vicino allo svincolo della 554Le fiamme hanno destato preoccupazione tra gli automobilisti e i residenti della zona
Questa notte, intorno alle 23, un incendio è scoppiato in un terreno situato nei pressi dello svincolo della 554, in direzione Asse Mediano.
Le fiamme hanno destato preoccupazione tra gli automobilisti e i residenti della zona.
I vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente e hanno domato l’incendio. Le autorità hanno monitorato la situazione per garantire la sicurezza della zona.
Ancora da accertare le cause del rogo: non si esclude un incidente accidentale o la presenza di materiale infiammabile nel terreno.