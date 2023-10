I partecipanti sono stati oltre 3.550, con un via vai continuo e gioioso di bambini di ogni età con genitori e nonni, che hanno affollato ieri e oggi gli spazi di Sa Manifattura a Cagliari, per partecipare alle attività proposte dal team del 10LAB, il science centre di Sardegna Ricerche, per Inventori in Famiglia. Una sola regola: sperimentare, cimentarsi, ragionare e divertirsi giocando insieme, in squadra.

«Un grande successo che conferma che la strada intrapresa da Sardegna Ricerche per avvicinare i più giovani alla scienza e alla tecnologia, in modo divertente e con spirito critico, è quella giusta. Un’occasione per le famiglie di riunirsi e sperimentare insieme», spiega Maria Assunta Serra, direttrice generale di Sardegna Ricerche.

«Siamo molto soddisfatti e stimolati a trovare soluzioni sempre diverse in una formula che ormai è consolidata», spiegano Gianluca Carta e Giacomo Sanna, responsabili del 10LAB, «Inventori in Famiglia è diventato grande e i numeri di questa edizione ci dimostrano che è arrivato al livello dei più conosciuti festival della scienza nazionali, con la presenza di divulgatori e comunicatori scientifici tra i più conosciuti».

Mostre, laboratori a ciclo continuo, science show, esperimenti esplosivi: Sa Manifattura per due giorni è stata il teatro della curiosità, della scienza e della tecnologia raccontate e dimostrate con il gioco e il divertimento.

Dalla scienza all’arte, con l’opera collettiva ‘Cartoline dal futuro’: piccole tele bianche appese in fila che in due giorni sono diventate coloratissimi disegni realizzati dai bambini su temi che ruotavano intorno anche alla sostenibilità e l’ambiente. O con le fiabe raccontate dall’attore e Mirko Revoyera.

Chiusi i battenti dell’evento il 10LAB continua la sua stagione di attività e lavoratori con le scuole, sia nella sede di Pula, sia in giro per l’Isola con il bus della scienza.

