Sabato sera, va in scena il solito copione di violenza nel quartiere della Marina, a Cagliari.

Le botte tra ragazzini sono volate intorno alle 20 in uno dei punti più noti per episodi simili: la gradinata di piazza Sant’Eulalia. Se la dinamica non è ancora chiara, sono quasi certe le cause: un alto tasso alcolico e una parla di troppo, con due gruppetti di adolescenti, o poco più, che si sono affrontati.

Sul posto è stato necessario l’intervento di un’ambulanza del 118, per soccorrere chi ha avuto la peggio, ma anche dei carabinieri, che ormai hanno una postazione fissa in zona.

Lo sanno i residenti, lo sanno le forze dell’ordine, lo sanno tutti, perché il problema è noto: nel rione portuale ci sono alcune attività che somministrano alcol ai minorenni. E loro, i giovanissimi, vanno in massa. Prima di cena ce ne sono già tanti, maschi e femmine, che non si reggono in piedi e vanno in giro per le strette viuzze. E le risse sono ormai all’ordine del weekend.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata