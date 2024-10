Affrontare il lutto è un processo delicato, spesso solitario. Ma la solitudine, invece di lenire, rischia di amplificare il dolore, trasformandolo in disperazione. L’associazione “Mai più sole” propone un percorso diverso, fatto di condivisione e sostegno reciproco: la terapia di gruppo per l’elaborazione del lutto.

Ora da ottobre, ogni primo e terzo lunedì del mese, piccoli gruppi di persone (massimo 12 persone) si riuniranno per esplorare insieme le ombre della perdita e cercare insieme una luce. Gli incontri saranno a Cagliari nella sede dell’associazione in via Machiavelli 120/A. Qui, il dolore trova spazio per essere ascoltato, senza giudizi, senza fretta. Il gruppo diventa un luogo in cui ogni storia ha valore e dove il racconto di sé può aprire nuove prospettive, trasformando la sofferenza in occasione di rinascita.

Non si tratta di “curare” il lutto, ma di accompagnare chi lo vive in un percorso collettivo di guarigione, dove il confronto con gli altri permette di scoprire nuove forze. Una strada da percorrere insieme, per riscoprire la vita anche attraverso la perdita.

Il gruppo diventa così un laboratorio di rinascita, in cui, attraverso la condivisione, è possibile iniziare a prendersi cura di sé stessi. Mai più sole, in questo contesto, diventa un invito a ritrovare speranza nella presenza dell’altro. Per maggiori informazioni, è possibile contattare l’associazione al numero 393 433 202 10.

