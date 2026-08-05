Violenta aggressione in strada in viale Sant’Avendrace, a Cagliari. Secondo una prima ricostruzione, un giovane sarebbe stato colpito violentemente e ripetutamente con un bastone vicino alla fermata del bus.

Immediati i soccorsi, con l’arrivo di un’ambulanza del 118 che ha trasportato poi il ragazzo in pronto soccorso. Sul posto anche le volanti della polizia.

Accertamenti in corso da parte degli agenti per risalire all’aggressore. 

- Notizia in aggiornamento – 

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