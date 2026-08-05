la violenza
05 agosto 2026 alle 19:53aggiornato il 05 agosto 2026 alle 19:56
Cagliari, ragazzo aggredito a bastonate in strada: è graveLite in viale Sant’Avendrace, sull’episodio indaga la polizia
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Violenta aggressione in strada in viale Sant’Avendrace, a Cagliari. Secondo una prima ricostruzione, un giovane sarebbe stato colpito violentemente e ripetutamente con un bastone vicino alla fermata del bus.
Immediati i soccorsi, con l’arrivo di un’ambulanza del 118 che ha trasportato poi il ragazzo in pronto soccorso. Sul posto anche le volanti della polizia.
Accertamenti in corso da parte degli agenti per risalire all’aggressore.
- Notizia in aggiornamento –
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