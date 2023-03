Sono arrivati prima delle 17, una trentina di persone in tutto. Appuntamento sotto Palazzo Bacaredda, a Cagliari, per protestare contro la decisione del Comune di revocare alcune concessioni.

Sono gli ambulanti, titolari di camion bar (ma non solo), che hanno organizzato una protesta sotto il palazzo del Comune, mentre una delegazione è stata ricevuta dall'assessore alle Attività produttive Alessandro Sorgia.

Animi surriscaldati, urla e proteste. Il perché lo spiegano i manifestanti: «Dopo 22 anni di lavoro sono state revocate licenze per 27 metri quadrati in più. Mi hanno avvertito con una pec che non ho visto e mi hanno bloccato il lavoro. Noi chiediamo solo di poter lavorare per dare da mangiare ai nostri figli e vivere una vita degna come i politici vivono bene con i loro stipendi».

