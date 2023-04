Hanno pranzato al sushi, ma il concetto di “All you can eat” è stato interpretato male: a Cagliari una coppia di ragazzi ha consumato il pasto, poi si è allontanata dal ristorante senza pagare il conto, sfruttando la distrazione del personale.

Non avevano fatto i conti con le telecamere, che hanno ripreso la loro uscita: tramite un post su Facebook, il noto locale di cucina giapponese di viale Bonaria si è rivolto agli autori della furbata: «Avvisiamo la coppia di clienti», si legge, «che ieri sono stati nostri ospiti per pranzo, che si sono "dimenticati" di pagare il conto, in quanto presi a correre via dal locale». Poi l’avvertimento: «Ragazzi, vi siete anche dimenticati di controllare il nostro sistema di videosorveglianza che ha ripreso i vostri visi, la vostra auto e la sua targa».

Ecco che allora il ristorante ha dato un ultimatum alla coppia: «Aspettiamo voi, o chi per voi, per saldare il conto entro la serata di oggi, altrimenti dovremo rivolgerci alle forze dell'ordine».

