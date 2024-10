Due algerini di 32 e 34 anni sono stati arrestati dalla polizia a Cagliari con l’accusa di rapina aggravata. La vittima è un connazionale, picchiato e ferito alla gola con un coltello: volevano portargli via soldi e telefono cellulare.

Il grave episodio di violenza è avvenuto nei giorni scorsi al porto. Secondo la ricostruzione degli agenti della squadra Mobile, il giovane aggredito – da poco arrivato sulle coste del Sulcis – si trovava vicino alle banchine in attesa di imbarcarsi per lasciare la Sardegna. Era con altri magrebini, destinatari di un ordine di allontanamento, quando è stato accerchiato da un gruppo di connazionali – tutti identificati come clandestini e anche loro approdati di recente – che lo hanno preso a calci e pugni, dopo avergli puntato un coltello alla gola, ferendolo in modo lieve.

Gli aggressori si sono allontanati con il suo zaino: dentro c’erano lo smartphone e 150 euro. La vittima del pestaggio è stata trasportata in ospedale mentre i poliziotti si sono messi sulle tracce dei rapinatori, che sono stati individuati grazie alle descrizioni: erano in piazza del Carmine.

Qui sono stati ammanettati a portati in carcere a Uta, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

