Sei mesi di perdita d'acqua in via Flavio Gioia, con delle motivazioni ai limiti del surreale per la sua mancata (a oggi) riparazione. È presente da settembre, senza che il problema sia mai stato risolto. Un forte disagio per i residenti nel quartiere del Cep, che sono costretti a dover passare altrove: questo perché il marciapiede, proprio all'altezza della fermata "Chiesa" del Ctm, è stato transennato dalla Protezione civile. Ma non per via della perdita idrica: è, anzi, il motivo per cui l’intervento non è ancora stato effettuato.

«Abbanoa ha già incaricato l'impresa per intervenire», fa sapere l'azienda, che in questi sei mesi ha più volte ricevuto segnalazioni sulla grossa perdita idrica in via Flavio Gioia. «La zona, però, è interdetta a causa del pericolo di caduta calcinacci dai balconi soprastanti, motivo per cui sono state posizionate le transenne della Protezione civile».

La perdita d'acqua in via Flavio Gioia e le transenne della Protezione civile

Il Comune di Cagliari sta procedendo con la diffida ai privati e con il successivo intervento in autotutela, per la messa in sicurezza dell'area attraverso la rimozione delle parti pericolanti dei balconi. «Successivamente, potremo intervenire con la riparazione», conclude Abbanoa.

L’intervento del Comune in via Flavio Gioia dovrebbe avvenire la prossima settimana, con quello di Abbanoa a seguire. Una volta risistemata l’area si riuscirà a interrompere lo spreco d’acqua: sono numerosi, ogni giorno e da sei mesi, i litri buttati in strada a causa della perdita.

