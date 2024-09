Disagi per il traffico per una grossa perdita idrica che, questa mattina a Cagliari, ha allagato la carreggiata in piazza Deffenu, direzione via Roma.

L’acqua ha costretto le auto a rallentare, sin quasi a fermarsi, con incolonnamenti in viale Colombo per alcune centinaia di metri. I lavori di riparazione, disposti da Abbanoa, sono iniziati intorno alle 13 con, sul posto, alcune pattuglie della Polizia locale. In quel punto la condotta idrica aveva ceduto già in passato.

L’auspicio è che il manto stradale venga ripristinato in tempi brevi, prima della riapertura di tutte le scuole.

(Unioneonline)

