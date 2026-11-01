L’hanno sorpresa mentre camminava tranquilla: due ventenni algerini hanno palpeggiato e aggredito una giovane nella serata di ieri, in via Roma. Lei ha urlato, si è divincolata ed è scappata, attirando le attenzioni di alcune persone. Immediato l’allarme, con le chiamate al 112 e l’intervento dei carabinieri in forze: grazie alle descrizioni raccolte, i militari hanno rintracciato nel Largo i due.

Sono stati bloccati e dopo il riconoscimento da parte della vittima e di altri testimoni, i giovani algerini, ospiti del Centro di accoglienza straordinaria di Monastir, sono stati accompagnati in carcere, come disposto dal pm di turno. Sono accusati di violenza sessuale.

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