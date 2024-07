Si è avvicinato a una giovane prostituta in viale Elmas, a Cagliari, e, non avendo trovato un "accordo", l'ha molestata sessualmente, palpeggiandola. Così un 47enne è finito in carcere con la pesante accusa di violenza sessuale.

L'episodio è avvenuto nella notte. È stata la donna a chiedere aiuto dopo essere stata vittima delle attenzioni di un uomo: è riuscita ad allontanarsi, e ancora sotto choc ha chiamato i carabinieri.

Sono stati così i militari del nucleo radiomobile della compagnia di Cagliari a rintracciare il 47enne, residente nel comune di Elmas.

I militari hanno poi ricostruito l'episodio e raccolto la querela della vittima. Il pm di turno ha disposto l'arresto con la custodia cautelare in carcere. L'udienza di convalida si terrà lunedì.

