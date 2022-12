L'esplosione violentissima prima delle 2, poi uno scenario da guerra: porte divelte, mura con crepe, calcinacci dappertutto, vetri in frantumi. «Un miracolo che non sia morto nessuno», è il commento di chi vive in via Podgora 5, quartiere di San Michele a Cagliari.

Nella notte una bomba carta piazzata davanti alla porta di un appartamento ha provocato danni ingenti e solo per una fortunata coincidenza non ci sono stati feriti o peggio vittime. All'interno si trovava una giovane incinta. Il compagno era fuori casa e si è precipitato nell'abitazione dopo aver sentito cosa fosse accaduto.

Sul posto i Vigili del fuoco per svolgere i rilievi e valutare i danni alla struttura. Al lavoro anche la Polizia municipale per mettere in sicurezza la zona.

Le indagini su quanto accaduto sono della Polizia. Gli agenti delle Volanti hanno svolto i primi accertamenti. Sono intervenuti anche artificieri e scientifica. Del caso si stanno occupando gli investigatori della Mobile coordinati dal dirigente Fabrizio Mustaro e, sul posto, da Davide Carboni.

Sono state sentite le persone che vivono nella casa presa di mira e gli altri inquilini. Per ora non ci sono elementi utili per risalire agli autori del pesante atto intimidatorio.

