Il Questore di Cagliari ha disposto la chiusura per 45 giorni del pub Donegal di via Caprera. Il provvedimento è stato notificato in data odierna al titolare dalla Divisione Polizia Amministrativa e Sociale.

La chiusura temporanea del locale è stata adottata «per motivi di sicurezza, ai sensi dall’art 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, in conseguenza dell’omicidio avvenuto al suo interno lo scorso 2 giugno».

Era la notte del 2 giugno quando, intorno alle 3 del mattino, Fabio Piga, ex carabiniere di 37 anni, veniva ucciso all’interno del pub con una coltellata al cuore che non gli ha lasciato scampo. Un delitto per cui è stato arrestato il 19enne Yari Fa, accusato di omicidio volontario.

Il provvedimento di chiusura è stato disposto a seguito del contestuale dissequestro del pub disposto dall’Autorità Giudiziaria, che aveva invece proceduto alla chiusura del locale nell’immediatezza del delitto per consentire le indagini.

