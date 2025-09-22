Il Pm Marco Cocco ha chiesto 10 anni e otto mesi di carcere per Yari Fa, il ventenne accusato di aver sferrato la coltellata al petto dell’ex carabiniere Fabio Piga, ucciso a giugno dello scorso anno all’interno del pub Donegal, in via Caprera a Cagliari.

L’ex militare sarebbe stato lì come addetto alla sicurezza: era intervenuto nel bagno del locale perché riteneva si stesse consumando della droga, ma era stato colpito con un coltello da bistecca nel corso di un litigio con il giovane ora a processo.

Dopo la richiesta di giudizio immediato del pubblico ministero titolare delle indagini, il giudice Luca Melis aveva accolto l’istanza di celebrare il processo con il rito abbreviato, sollecitata dai difensori Pier Andrea Setzu e Sara Battolu.

Una perizia disposta sul presunto assassino aveva stabilito che il giovane non è del tutto capace di intendere e di volere, ma è stata anche accertata la sua pericolosità sociale.

In caso di condanna, la pena dovrà tener conto di quanto emerso nella perizia: da qui la richiesta formulata oggi in udienza.

