Caos politico della sanità, i primari del Brotzu scrivono ai sardi: «Noi al lavoro per garantire le cure»Stallo sulle nomine dei direttori generali dopo il terremoto scatenato dalla Corte costituzionale. Lettera aperta dei direttori dei dipartimenti del più grande ospedale dell’Isola indirizzata a «gentili cittadini e istituzioni»
In Regione si litiga sulle nomine dei direttori generali delle aziende sanitarie (la presidente Todde per le 18 ha convocato un vertice di maggioranza), i pronto soccorso sono al collasso sotto la pressione di un flusso di pazienti incontrollabile. E poi ci sono loro, quelli che la sanità, in ogni condizione, devono cercare di farla funzionare: «Desideriamo rassicurare con chiarezza e senso di responsabilità che tutte le attività cliniche, assistenziali e di emergenza-urgenza proseguono regolarmente, nel pieno rispetto degli standard di qualità, sicurezza e appropriatezza delle cure che da sempre contraddistinguono il nostro ospedale»: lo scrivono i direttori dei dipartimenti clinici del Brotzu, il più grande ospedale della Sardegna.
In questa fase di caos amministrativo, mentre la politica sbaglia le riforme e traccheggia sulle soluzioni, inviano una lettera aperta ai gentili «cittadini, pazienti» e alle istituzioni.
Ecco il testo integrale.
***
“In qualità di Direttori dei Dipartimenti Clinici dell’ARNAS- Brotzu di Cagliari, riteniamo doveroso rivolgerci a Voi in questo momento caratterizzato da incertezze relative alla gestione amministrativa dell’Azienda. Desideriamo rassicurare con chiarezza e senso di responsabilità che tutte le attività cliniche, assistenziali e di emergenza-urgenza proseguono regolarmente, nel pieno rispetto degli standard di qualità, sicurezza e appropriatezza delle cure che da sempre contraddistinguono il nostro Ospedale.
Il personale sanitario – medici, infermieri, tecnici e operatori sociosanitari – continua a svolgere il proprio lavoro con professionalità, dedizione e spirito di servizio, garantendo la presa in carico completa del paziente lungo l’intero percorso diagnostico-terapeutico-assistenziale.
I Dipartimenti clinici e assistenziali operano in modo coordinato e continuo, assicurando:
• la piena funzionalità dei servizi ospedalieri;
• la continuità delle cure per i pazienti ricoverati e ambulatoriali;
• la corretta gestione delle attività programmate e non programmabili;
• il rispetto delle procedure cliniche e dei protocolli di sicurezza.
Siamo consapevoli delle preoccupazioni che una fase di transizione amministrativa può generare; tuttavia, desideriamo sottolineare che la tutela della salute dei cittadini resta e resterà la priorità assoluta dell’intera comunità professionale dell’Arnas.
Continueremo a svolgere il nostro ruolo con senso di responsabilità, trasparenza e impegno, collaborando lealmente con le istituzioni competenti affinché ogni criticità gestionale venga affrontata e risolta nel migliore interesse del Servizio Sanitario e dei cittadini.
Ringraziamo la popolazione per la fiducia accordata e confermiamo la nostra piena disponibilità a garantire assistenza, ascolto e cure di elevata qualità".
Enrico Fresu