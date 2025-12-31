Il Comando Provinciale della Guardia di finanza di Cagliari, nel corso del servizio – intensificato in occasione del Capodanno – per contrastare la produzione, il commercio e la detenzione di articoli pirotecnici illegali, ha individuato, all’interno di una piazza del quartiere San Michele, due venditori abusivi di fuochi d’artificio.

I militari hanno così sequestrato un ingente quantitativo di articoli pirotecnici appartenenti a diverse categorie di rischio e di rumorosità: petardi ad elevato potenziale esplosivo, batterie di fuochi artificiali, manufatti artigianali e dispositivi privi della prescritta marcatura CE, destinati alla vendita.

In totale sono stati confiscati 130 kg di materiale esplodente, per un contenuto esplosivo netto pari a circa 16 kg di polvere nera.

I due venditori sono stati invece denunciati all’Autorità Giudiziaria per il reato di commercio abusivo di materie esplodenti e per non aver adottato idonee misure di sicurezza nello stoccaggio del materiale detenuto. Agli stessi sono state inoltre contestate violazioni amministrative per l’esercizio abusivo di attività commerciale.

(Unioneonline)

