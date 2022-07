Si erano sistemati, con i figli minorenni, in un appartamento popolare di via Belvedere a Cagliari, in precedenza assegnato a un inquilino ora deceduto, e avevano anche effettuato lavori e allacci abusivi. Ma alla Polizia locale non sono sfuggite le irregolarità e la famiglia occupante è così finita nei guai.

La scoperta è stata fatta dagli agenti del Nucleo Pronto Intervento del Corpo di Polizia Locale, nel corso dei consueti controlli per la repressione delle occupazioni abusive di immobile comunali gestite dall'ERP.

Oltre all’occupazione indebita dalla casa, i vigili hanno anche accertato l’abbattimento di un muro all’ingresso dell’immobile e un allaccio fai da te ai contatori, con conseguente furto di energia elettrica e di acqua.

Tutti gli occupanti sono stati identificati. Per le persone maggiorenni è scattata la denuncia per occupazione abusiva di immobili, danneggiamento di beni pubblici e furto di energia elettrica. Per i minori presenti nella casa, invece, ci sarà effettuata una segnalazione alla Procura dei Minorenni.

