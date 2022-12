Il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, è a Cagliari per fare il punto su un progetto molto ambito dalla città e dal Comune, il nuovo Palazzetto dello sport.

L’iter di quella che sarà la futura struttura è stato tracciato questa mattina a Villa Devoto, presenti il presidente della Regione Christian Solinas e il sindaco Paolo Truzzu, con i massimi rappresentanti delle federazioni sportive sarde.

L’impegno di viale Trento è determinante per il via ai lavori e far decollare il nuovo Palazzetto atteso dai cagliaritani e che vedrà la luce nel quartiere di Sant’Elia, grazie ai fondi all’interno del bando Pnrr da 25 milioni di euro (una decina dalla Regione).

I lavori saranno assegnati entro marzo e nel 2026 l’impianto da ottomila posti sarà realtà, secondo gli intendimenti dei protagonisti che ci stanno lavorando.

«Una struttura che Cagliari attendeva da decenni», ha detto Solinas, «che potrà essere la casa per numerose federazioni sportive ma avrà anche una destinazione polifunzionale».

