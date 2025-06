Ieri è finita con una coltellata. Oggi è sfociata in calci e pugni la lite scoppiata tra due rider che si stavano occupando di alcune consegne.

Il nuovo episodio di violenza è andato in scena in via Satta, a Cagliari, nella tarda mattinata. La chiamata al 112 è arrivata da alcuni testimoni.

I carabinieri hanno identificato i contendenti: un quarantacinquenne cagliaritano, già noto alle forze dell’ordine, e un trentatreenne pakistano residente in città. Secondo una prima ricostruzione, la discussione degenerata nelle botte è scaturita da un dissidio legato all’attività lavorativa.

L’arrivo tempestivo della pattuglia ha consentito di separare i litiganti e di riportare la situazione alla calma.

Il personale del 118, intervenuto a scopo precauzionale, non ha dovuto prestare cure: i coinvolti hanno rifiutato l’assistenza medica. Nessuno dei due ha voluto sporgere querela.

