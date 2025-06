Si aggirava nella sala d’attesa del pronto soccorso del Brotzu, a Cagliari, con un coltello in mano. La donna, una 54enne disoccupata domiciliata a Sestu, è poi stata fermata dai carabinieri, allertati su segnalazione della guardia giurata in servizio in ospedale.

La 54enne, che prima dell’arrivo dei militari si era allontanata a piedi, è stata fermata nelle vicinanze del Brotzu e la perquisizione cui è stata sottoposta ha permesso di rinvenire un coltello a serramanico di 21 centimetri.

Per la donna è scattata la denuncia a piede libero per porto ingiustificato di arma da taglio.

(Unioneonline)

