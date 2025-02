Dopo alcuni giorni di tregua, sono ripresi i furti nei locali commerciali del quartiere di San Benedetto, in particolare nella zona tra via Cavaro e via Machiavelli. In quest’ultima strada, nella notte tra giovedì e venerdì, un altro episodio: è stato preso di mira “Balloon Express Shop”, un negozio di articoli per le feste. Rispetto a molte altre irruzioni, questa è avvenuta con una modalità leggermente diversa: dall’ingresso posteriore, anziché da quello principale. Ma sempre con lo stesso obiettivo, ossia il fondo cassa.

«Ci avevano già provato alcuni mesi fa», fa notare Federico Onida, titolare del locale. «Lì era successo dall'ingresso principale, ma dopo un precedente tentativo di furto avevamo già blindato tutto. L'altra notte sono entrati da dietro: hanno saltato più di un cortile, hanno forzato una porta chiusa a chiave e rubato il fondo cassa».

I ladri hanno preso di mira il quartiere di San Benedetto da diversi mesi, ma finora non sono stati individuati. In particolare, tra fine gennaio e inizio febbraio, si erano susseguiti quasi ogni giorno furti di notte, durante l'orario di chiusura, ma anche di giorno. E tutti per rubare il fondo cassa, spesso poche decine di euro. A metà novembre, invece, la “spaccata” della vetrina di un bar in via Corelli, poco distante.

Commercianti e residenti hanno chiesto un intervento da parte del Comune, col sindaco Massimo Zedda che ha provveduto a potenziare l'illuminazione nelle strade e chiesto un incontro col Prefetto per intensificare i controlli delle forze dell'ordine. Ma, per ora, non è bastato: «Chiediamo più sicurezza: sta diventando preoccupante, è successo anche di pomeriggio e non solo di notte», conclude il titolare di "Balloon Express Shop".

(Unioneonline/R.Sp.)

